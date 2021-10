Výsledky parlamentních voleb na Kolínsku kopírují celorepublikové výsledky co do prvenství ANO s 26,55 %, na druhou příčku ale obyvatelé regionu dosadili Piráty a Starosty (24,92 %), koalice Spolu skončila v regionu třetí s 21,14 %.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.