Toto místo má za sebou první týden práce a podle Davida Vítka, obchodního ředitele společnosti Česká laboratorní, která českobrodské odběrové místo provozuje, zatím stíhá.

„Lokalitu pro nové odběrové místo jsme dlouho vybírali,“ předeslal David Vítek. Denně se tam podle jeho slov provede 70 až 80 odběrů. Z technických důvodů zatím nefunguje online rezervační systém, přesto ale lidé většinou nemusí stát dlouhou frontu, odběry dělají dvě zdravotní sestřičky. „Pokud by počet příchozích výrazně narůstal, online systém objednávání zavedeme,“ poznamenal obchodní ředitel.

V této chvíli českobrodské odběrové místo bere pacienty s žádankou, samoplátci jsou v plánu. Sjíždí se lidé z širokého okolí. Přijíždějí i z Kolína nebo z Říčan. Otevřeno je každý všední den od 8 do 11 hodin. S případnými dotazy se lze obrátit na telefon 775 757 865, a to 9 do 14 hodin. Jak David Vítek doplnil, o rozšíření kapacit v Českém Brodě se zatím neuvažuje, možná Česká laboratorní otevře ještě další odběrové místo ve Středočeském kraji.

V odběrovém místě v kolínské nemocnice se podle mluvčí Stanislavy Kubincové díky dalším otevřeným místům v okolí situace co do návalu pacientů na odběry mírně zlepšila. „Na začátku minulého týdne, respektive hned v pondělí přišlo na odběr do kolínské nemocnice necelých 300 pacientů. Poté došlo k mírnému poklesu, kdy se počet odebraných pacientů snížil na 220 - 250 denně. O víkendu jsme odebrali - v sobotu 99 a v neděli 69 testů - což je méně než minulý víkend,“ popsala Stanislava Kubincová.

V nemocnice funguje online objednávání pro pacienty, které k vyšetření indikoval lékař či krajská hygienická stanice, tedy se žádankou. Na vyšetření je nutné se vždy objednat prostřednictvím webových stránek nemocnice. Když to někdo udělá dopoledne, lze najít volný termín ještě na týž den. Kolínská nemocnice vyšetřuje i samoplátce.

V Nemocnici Kutná Hora, která pod správu Oblastní nemocnice spadá, odebírají necelých 200 pacientů denně, o víkendech to bývá 70 až 80 lidí.