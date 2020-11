Dva mosty na průtahu Kolína, na frekventované silnici I/38H, nyní opravil stát – v budoucnosti se však už o ně budou starat jiní. Plyne to z informací Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „Připravují se pro převod na nové majetkové správce,“ konstatoval.

Rekonstruovaný most Polepka. | Foto: ŘSD

S tím, že to platí i pro třetí most na kolínském průtahu, kdy nyní opravy ještě pokračují, a to na Šťáralce přes Nebovidský potok – a rovněž pro most v místě, kde je podchod ve Smetanově ulici. Nově mají péči o mostní objekty převzít Středočeský kraj a město Kolín.