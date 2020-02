Na kauzu Třídvorské ulice v Kolíně je nový znalec

Kauza dosud nezapočaté rekonstrukce sítí v Třídvorské ulici v Kolíně by se mohla trochu posunout. Na přelomu roku se vše opět zadrhlo, tentokrát na soudním znalci, který by měl rozlousknout spor mezi městem a stavební firmou, která vyhrála výběrové řízení, ale nakonec ani nepřevzala staveniště. To se mělo událo v létě roku 2018, od té doby se vleče spor a v Třídvorské se ani nekoplo.

Třídvorská ulice v Kolíně. | Foto: Alice Drdová

Město se obrátilo na Vysoké učení technické o vytvoření odborného posudku, jenže tam chyběli dva garanti na hydrogeologii, kteří by dotvořili odborný tým. Nyní už má město nového znalce, který má všechny kvalifikace. „Přislíbil, že pošle cenovou nabídku, čekáme na termíny,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Stavba kanalizace by mohla začít ve druhé polovině roku Přečíst článek › Starosta Michael Kašpar připomněl zásadní okolnost, že na tomto soudním znalci se shodly obě strany, tedy město i firma. Podařilo se tedy již odvrátit hrozbu, že vše skončí u soudu. Otázkou zůstává, která cesta by byla rychlejší. Město totiž do vyřešení sporu nemůže vyhlásit novou veřejnou soutěž, protože vítěz vlastně oficiálně je. S opravou osvětlení se letos dostane na Sendražice Přečíst článek ›

