V porotě kromě městského architekta a zástupců vedení města usedne například známý architekt Oldřich Hájek nebo architekt Zdeněk Trefil z Valašského Meziříčí.

Jiráskovo náměstí je a od nepaměti bylo přirozeným centrem Zálabí. Náměstí jako takové ale už dlouhé roky moc nepřipomíná. „Zdá se spíše, že je jen chaotickým shlukem zbytků zeleně, nutného vedení dopravy a neuspořádaného přebujelého parkování,“ soudí městský architekt David Mateásko.

Město přímo na místě uspořádalo anketu s občany, přišli zejména ti, kteří přímo na Jiráskově náměstí bydlí. Jedním z témat byla případná výstavba, která by prostor náměstí oddělila od frekventované Mostní ulice a kruhového objezdu. Většina dotázaných byla proti, ačkoli padly i názory, že kdysi zbouraná západní strana by se mohla obnovit. Hodně se poukazovalo na chaos, neupravenost, nepořádek, chybějící útulné místo k posezení stejně tak jako vlastně vůbec žádné cestičky pro pěší, špatné chodníky a kontejnery a popelnice uprostřed náměstí.

Od nové úpravy náměstí se vesměs očekává vznik klidného a přívětivého centra Zálabí s možností nákupu, posezení a parkování, někteří by rádi nějaký vodní prvek - fontánu, vodotrysk, další očekávají i parkoviště pod zemí. Konec konců, pod náměstím je protiatomový kryt.

Hodně se samozřejmě počítá s největší dominantou náměstí – kostelem sv. Víta, u kterého bývalo dnes již zaniklé sousoší Kalvárie. Lidé by kostel rádi viděli přístupný. Do návrhů, které vzejdou z architektonické soutěže, by měl být začleněn i stařičký, dlouho zanedbaný hřbitov u kostela sv. Víta. Město si ho vloni pronajalo od Arcibiskupství Pražského na deset let a hodlá o něj pečovat. I začlenění kopie Kalvárie by měl vítězný návrh obsahovat. „Náměstí by mělo mít také určitou architektonickou návaznost na Zálabskou skálu, která nedávno prošla revitalizací,“ připomněl starosta.

Dnešní Jiráskovo náměstí bývalo dřív návsí vesničky Mnichovice. Ta se stala součástí města Kolína v roce 1410. Původně se jmenovalo Svatovítské. Na ploše, kde se dnes parkuje, stávaly domy. Ty ale padly v dobách socialistických demolic, kdy se v Kolíně nemilosrdně bouralo všechno možné včetně architektonicky cenných staveb. Konkrétně celá západní fronta domů šla k zemi na přelomu 60. a 70. let 20. století.