Pořadatelky květnový blešák zrušily, další je plánovaný na sobotu 6. června. Zda se uskuteční, je zatím s otazníkem.

Stejně dlouho jako blešáky se v Kolíně pořádají také oslavy jara pod názvem Kolínský majáles. Ten letos nebude a zároveň bude. Zájemci si totiž mohou koupit vstupenku na imaginární festival. Celý výtěžek bude věnován kolínskému domu pro seniory. Vybrané peníze budou využity k zlepšení ochrany proti koronaviru, ať už pro zaměstnance nebo samotné klienty domova.

„Pořadatelé Kolínského majálesu nespí. Pořádají “sbírku”, kterou chtějí podpořit kolínský domov pro seniory. Mladí, aktivní a schopní lidé, kteří se v nelehké situaci rozhodli pro dobrou věc,“ fandí organizátorům starosta Michael Kašpar.

Ani v Pečkách se lidé nemohli sejít na tradičních jarních akcích. „Museli jsme zrušit i společnou akci Ukliďme Česko. A tak si město zkusíme ozdobit žákovskými obrázky,“ řekla starostka Alena Švejnohová. Ta vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky všech pečeckých škol včetně mateřské a vyzvala děti, aby se volnou technikou vyjádřily. Své výtvory do velikosti A3 nyní vkládají do krabice u vstupu do radnice.

Soutěž běží ještě do konce měsíce. Kdo by nestihl přinést, může do čtvrtka 30. dubna ještě odeslat, pokud třeba tráví nouzový stav mimo město. „V prvním květnovém týdnu obrázky ozdobíme výlepové plochy, které teď bez tradičních jarních akcí zejí prázdnotou. Hlasování o ten nejlepší, jehož autor získá dort z naší cukrárny, bude probíhat na plotě u vodojemu a na facebooku města,“ informovala starostka.

Ruší se také akce, které měly být v kulturním domě svět v Českém Brodě. „U akcí, které nelze přesunout a je třeba je produkčně zrušit, přednostně nabízíme kulturní poukázky v hodnotě celkové vstupného na zrušenou akci. Věříme, že si v plánovaném programu vyberete adekvátní náhradu a zároveň peníze určené na kulturu již zůstanou v oběhu, což pomůže alespoň trochu stabilizovat umělce, kteří nám předešlá léta dělali radost. V případech, kdy kulturní poukázka není pro diváka přijatelná, vracíme vstupné,“ uvedl za produkci Petr Steklý.