„Nařízení vlády platilo dva roky, pak bylo zrušeno. Z doby, kdy platilo, vyšly všechny dotační smlouvy, smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení a podmínky, že po dobu dvaceti let se byty nesmí prodávat a po stejnou dobu se v nich nemůže regulovat nájem,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Ministerstvo pro místní rozvoj situaci prověřilo s legislativní radou vlády a výsledkem je, že podmínky platí i teď, ačkoli původní nařízení vlády bylo zrušené. Takže by se mělo udělat nové nařízení vlády. „Poslední informace je, že by se v prvním kvartálu 2020 mělo předložit do vlády. Hned po schválení nového nařízení můžeme nájem v těchto bytech řešit,“ shrnul starosta.

Aktuálně lidé bydlící v bytech přednostně určených pro automobilku, což je 851 bytů, platí zhruba 72 korun za čtvereční metr, u části bytů je to 59 korun. Nájem se po dostavbě vypočítával podle nákladů na výstavbu domů, některé se stavěly nově, jinde šlo o rekonstrukci starých objektů, proto ten rozdíl. 250 bytů je obsazeno nájemníky, kteří nejsou zaměstnanci TPCA.

Od loňského listopadu město zvyšovalo nájem ve všech svých ostatních bytech o 13 procent. Bytů TPCA se to netýkalo právě kvůli zmíněnému nařízení, tam radnice může zvyšovat jen o inflaci.