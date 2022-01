Na kolínském hřbitově skácí na dvacet stromů. Uschly a mohou být nebezpečné

/FOTOGALERIE/ Zhruba dvě desítky stromů na centrálním městském hřbitově v Kolíně by mělo být do konce období vegetačního klidu pokáceno. „Jsou to stromy dlouhodobě vytipované dendrologickým posudkem, uschly nebo téměř uschly a začaly z nich podat i větší kusy větví,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z kolínského hřbitova by mělo zmizet kolem 20 stromů. | Foto: Deník/Jana Martinková