Od pondělí 6. září bude transfuzní a hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín provádět testy na protilátky Covid-19.

Cena za provedení testu je 520 korun a je třeba ji zaplatit předem v pokladně nemocnice (platební kartou, hotově) anebo na recepci (platební kartou). Po předložení dokladu o zaplacení bude odběr krve proveden na centrálním odběrovém místě nemocnice (pavilon V), a to ve dnech pondělí, úterý a středa vždy od 10 do 14 hodin bez nutnosti objednání. Výsledek bude k dispozici na recepci nemocnice v písemné formě do 48 hodin.