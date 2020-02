Josef Vyskočil je řidič pro velké autobusy, ale zároveň má celý vozový park na starost jako technik, tedy případné opravy, údržbu atd. „Za volantem autobusu jsem cca pět let, pak jsem šel dělat technika,“ upřesnil.

Když dnes srovnává původní a nové autobusy, mluví o velkém rozdílu. „Vývoj jde strašně dopředu. Je to rozhodně lepší a doufám, že to vydrží. Na druhou stranu rozdíl v ovládání až takový není. Jako řidiči už to známe, člověk se musí jen naučit ovládat nová tlačítka,“ směje se při popisu jednoho z autobusů, které jsou dieselové a s automatickou převodovkou.

Řízení autobusu má podle svých slov rád. „Baví mě to, zvlášť s takto pěkným novým vozem. Doma tedy Mercedes nemám, jezdím škodovkou,“ pokračuje na veselou notu a vzpomíná na starší vozy, které byly o hodně méně pohodlné. A na časy, kdy v autobusech chyběla jedna hodně podstatná věc - klimatizace.

„To nelze zapomenout. Stoprocentně znám situace, kdy jsou vedra přes 30 stupňů a člověk byl v autobuse doslova uvařený, to býval vážně mazec,“ dodává Josef Vyskočil a ukazuje rychlý systém plateb jízdného. „Rozhodně to neznamená žádné zdržení, to máme vyzkoušené, na příměstských linkách máme stejné strojky,“ zakončil.