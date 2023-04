Zdroj: Grafik redakce

Kvůli propadu chodníků i vozovky bude třeba odtěžit zásyp mezi zdmi a nahradit novým. Nová budou i schodiště podél zdi a veřejné osvětlení s úspornějším provozem. Uzavírka mostu se samozřejmě dotýká také autobusové dopravy z Chlumce nad Cidlinou do Kutné Hory. Autobusy zastavují na zastávce v Bělohorské ulici (směr od Kolína), kde cestující musí vystoupit a přejít na druhou stranu Labe, kde nastoupí do připraveného navazujícího autobusu na Kutnou Horu. Tato varianta slouží i pro cestující od Kutné Hory. Školní autobus ze Záboří nad Labem do Týnce nad Labem má posunutý ranní odjezd.

Týnecký most byl otevřen v roce 1979, kdy nahradil původní dřevěný most. Jedná se o jeden z největších mostů ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Má tři pole a celkovou délku zhruba 110 metrů. Za dobu své existence byl několikrát opravován, ale šlo jen o povrch vozovky, v 90. letech proběhla oprava kovových konstrukcí. Žádné větší opravy se dosud nedočkal, není tedy divu, že diagnostický průzkum zjisti jeho špatný stav.