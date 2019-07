Zcela nového typu (a zřejmě i příkladem pro další akce) má být oprava mostu na silnici číslo II/322, kterou kraj chystá v Týnci nad Labem na Kolínsku. Stane se pilotním projektem dodavatelské metody „vyprojektuj a postav“, známé také pod označením Design & Build (či prostě jako DB systém), kdy se ve veřejné soutěži vybírá jeden komplexní dodavatel. Firma, která zajistí vše: od přípravy projektu po realizaci.

Opravy mostu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Čech

Dosud bylo v kraji zvykem soutěžit tyto zakázky samostatně. To pokračuje i nadále – nicméně na frekventované silniční spojnici Kolína s Chvaleticemi na Pardubicku se středočeské hejtmanství chystá nově vyzkoušet jiný systém. Ten se zpravidla označuje za vhodný pro větší projekty, které představují stavební akce složitější a náročnější; vyžadující komplexní přístup. V případě komplikací tak odpadne dohadování o tom, na čí straně je vina a kdo má řešit nápravu. Přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace na budoucího zhotovitele má vedle garance kvality navíc nabídnout řadu dalších výhod. Patří k nim především jistější záruka dodržení ceny díla i stanoveného termínu dokončení – stejně jako toho, že zadavatel skutečně dostane přesně to, co na počátku požadoval. Výhodou také je, že jediný generální dodavatel by měl dokázat pružněji reagovat na potřebu drobných změn, jež se objevují během realizace.