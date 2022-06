Vloni tu dokončili projekt Rozšíření nového pavilonu základní školy, kde se zrealizovala druhá etapa.

Učebna s roboty, rozkvetlá zahrada. Gymnázium se proměnilo i díky fondům EU

„Projekt navázal na úpravy školy pro první stupeň. V té první etapě vznikla po stavební stránce vnitřní odborná učebna přírodních věd a jedna velká učebna. Ve druhé etapě byly pořízeny nové učební pomůcky pro lepší výuku právě přírodních věd. Jako příklad uvedu globusy, lidskou kostru, model lidského těla, obrazové plakáty, nástěnné mapy, mikroskopy, badatelské sady do přírody, odbornou literaturu, modely zvířat. Vnitřní učebna byla vybavena audiovizuálníi IT technikou a programy k výuce pro žáky i učitele. Externí učebna byla vybavena speciálním nábytkem i rampou pro bezbariérový přístup. Na školní zahradě byly provedeny parkové úpravy, vysazeny stromy, keře, květiny, instalováno osm laviček u školního hřiště,“ vypočítává starosta Jaroslav Peleška.

Projekt stál téměř 1,9 milionu korun. Evropská unie poskytla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) více než 1,6 milionu korun. Zbytek, přes 282 tisíc korun, zaplatila obec Malý Újezd ze svého rozpočtu.

„Samozřejmě jsme byli rádi, že se nám podařilo uspět a dotaci jsme získali. V každém případě je třeba mít dobře připravený projekt, musíme splnit všechny striktní podmínky, v tom nám pomáhala řada dalších odborníků jako třeba projektant. A uspěli jsme,“ říká starosta.

Ředitelka školy Kateřina Sálová ho doplňuje. „Nám tahle dotace doslova spadla do klína. Samozřejmě největší díl práce na jejím získání měl obecní úřad a pan starosta, ta zátěž na obci jako zřizovateli byla evidentní. Pro nás to byl velký dar,“ říká ředitelka.

Mateřskou školu v Malém Újezdu navštěvuje padesát dětí ve dvou odděleních. Do základní školy, která má pouze první stupeň, chodí nyní 66 dětí, příští školní rok jich bude přes sedmdesát. Kapacita ZŠ je osmdesát míst a mají tu samostatné ročníky. Co se týče učitelského sboru, v základní škole je šest učitelek včetně ředitelky.

Do školy chtějí i děti z okolních obcí

„Dokola budu opakovat, že náš učitelský kolektiv je skvělý, jsme dobrá parta,“ podotýká ředitelka a doplňuje: „Jsem na naši školu pyšná. Máme krásné okolí, vycházíme se zřizovatelem. Jsem ráda, když máme spokojené děti i rodiče a když se k nám žáci vracejí, i když už dávno nejsou našimi žáky. Často se na nás obracejí také rodiče z nespádových míst a chtějí k nám zapsat své děti“.

Tento zájem nijak nepřekvapuje, neboť žáci mají k dispozici v každé třídě počítače připojené k internetu a tablety. Od roku 2010 jsou ve všech třídách interaktivní tabule. Ve výuce se klade mimořádný důraz na environmentální výchovu a ekologii. A škola nabízí řadu zájmových kroužků. Nechybí ani školní družina pro pět desítek děti, se kterými pracují dvě vychovatelky.

Školský areál je přitom v obci doslova magnetem na evropské dotace. „Velkou investicí byla už sama výstavba nové budovy základní školy, na kterou se podařilo získat finance z několika evropských programů v celkové výši 27 milionů korun. Dotace byly z ministerstva školství i životního prostředí, krajského úřadu či IROPu,“ sečítá starosta.

Popisované evropské peníze v základní škole nebyly v Malém Újezdu jediné, které do obce připlynuly. V získávání dotací jsou mimořádně úspěšní, což starosta Jaroslav Peleška dokládá několika příklady: „V současné době obnovujeme z dotací uvnitř obce zeleň, polní cesty, aleje i chodníkya revitalizujeme rybník.“ V minulosti také získali celých 61 milionů korun na stavbu podtlakové kanalizace.

Kateřina Sálová: Když hovořím s kolegyněmi z jiných škol, závidějí mi moderní vybavení

Starosta a ředitelka školy. Tyhle dvě funkce jsou v Malém Újezdu u Mělníka bezesporu hodně sledované. Jaroslav Peleška dokončuje jako starosta už třetí volební období, zda bude kandidovat do dalšího, to prý ještě neví. Kateřina Sálová učila 12 let v ZŠ v Lužci nad Vltavou, po deseti letech učitelování v Malém Újezdu tu navíc čtvrtým rokem už také řediteluje. A to jak základní, tak mateřské škole. Celý zdejší areál tvoří tři budovy – dvě školní a obecní úřad. Kanceláře starosty a ředitelky dělí doslova jen pár metrů. Na setkání to tak mají blízko. Scházejí se pravidelně a tématem je dění kolem školy a školky.

Zdroj: Deník/Jiří MacekJak vy dva spolu vycházíte?

J. Peleška: Já bych řekl, že spolu vycházíme bezproblémově. Kdyby nám to skřípalo, byl by to signál, že jeden z nás asi dělá nějakou chybu. Jako obec se snažíme o to, aby škola vzkvétala, aby děti, rodiče i učitelé byli spokojeni. A je fajn, že se nám podařilo získat pro školu evropskou dotaci na rozšíření nového pavilonu.

K. Sálová: Řeknu to asi takhle: Já nemám jinou zkušenost z jiné školy, ale když slyším kolegy a kolegyně ředitele z jiných škol, tak si nemám na co stěžovat. Pan starosta se o školu stará, každou chvilku si všimne něčeho, co je třeba upravit, opravit a hned to řešíme. Když hovořím s kolegyněmi z jiných škol, docela nám tu symbiózu s obecním úřadem závidí. A evropská dotace, to je třešnička na našem dortu.

Jaká je vlastně historie budov školy a obecního úřadu?

J. Peleška: Nová trojtřídní obecná škola byla v obci postavena v roce 1914, blíží se tedy její výročí. Ve zrekonstruované budově a další novější tu sídlí základní a mateřská škola. Obecní úřad je v současném místě od roku 1998 a od té doby tvoří neodmyslitelnou součást areálu. Musím říci, že si dokážu představit umístění obecního úřadu jinde a tahle budova, kde sídlíme, by mohla sloužit škole. Už jsme to zvažovali, ale ze stavebního hlediska to nevychází, takže z této myšlenky zatím sešlo.

Ředitelka mateřské školy i základní školy, stále učíte. Není to náročné?

K. Sálová: Je to náročné. Práce s žáky je hodně kreativní, ale pak musím přepnout a řešit administrativu, personální problémy, čerpání dotací a třeba i hledání zdrojů peněz nejen z obce a EU. Práce je hodně, ale baví mě. Ale dokážu vypnout, jsem docela zocelená, začala jsem intenzivně cvičit jógu a hodně mě nabíjejí mé malé vnučky. Přiznávám, že když přijdu domů, tak hrozně ráda mlčím.

Pane starosto, co vy a škola?

J. Peleška: Ráno jdu do práce a potkávám děti. Z okna kanceláře vidím na zahradu a školní ruch. S naší školou jsem vlastně hodně spojen, asi by se dalo říci, že je to profesní deformace. Ale příjemná. Je důležité, aby i v malé vesnické škole byla dostupná kvalitní výuka odpovídající 21. století.

Co vaší škole přineslo nové vybavení získané díky dotaci z evropských fondů?

K. Sálová: Když pozoruji děti, jak využívají nové pomůcky a vše, co se nám podařilo získat v rámci tohoto projektu, mohu v klidu říci, že je to určitě baví. Když hovořím s kolegyněmi z jiných škol, tak mi závidějí, jak jsme vybaveni. Mohu říci, že na to, že jsme vesnická škola, je to u nás super, jsme vybaveni doslova nadstandardně, což se nebojím otevřeně říci. Naopak, jsem za to ráda.

Paní ředitelko, co by vaše škola ještě potřebovala?

K. Sálová: Myslím, že toho máme docela dost, jsme vybaveni velice dobře. Samozřejmě s vybavením je spojena spousta administrativy. Teď třeba dostaneme dotaci 78 tisíc korun z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje na snížení digitální propasti.

Co vás ve škole nejvíce baví, z čeho máte radost?

K. Sálová: Na této práci je prima, že jsme pořád mezi dětmi, činí nás to mladými, jsme duševně pořád blízko k dětem. Jsem ráda, když vše funguje tak, jak má a problémů je co nejméně. Je fajn, že máme skvělé vybavení, ale dobrý učitelský tým a tým provozních zaměstnanců je nejvíc. Ve spolupráci s rodiči, troufám si tvrdit, nám to funguje, ostatně nám jde všem o děti. Samozřejmě nikdy to nefunguje na sto procent, ale snažíme se.

