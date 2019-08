Šestnáct dětí z různých oblastí Ukrajiny dorazilo v doprovodu tří dobrovolníků do Kolína. Jejich kroky vedly na radnici, kde je přivítala místostarostka Iveta Mikšíková. Ve městě strávily děti jeden den a kromě radnice navštívily třeba Vodní svět.

Děti a mládež ve věku od 13 do 18 let mají zajištěný v rámci programu České prázdniny pro děti z Ukrajiny 2019 program po celém Česku. Letos je to už šestý roční ozdravného a poznávacího tábora pro děti, jejichž životy zasáhly tragické a válečné události na východní Ukrajině.