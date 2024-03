Ze zastupitele jste se stal místostarostou. Jaké máte očekávání od tohoto nového postu?

A máte na mysli profesně nebo osobně?

Můžete to vzít z obou pohledů.

Osobně je to pro mě velmi důležité, protože jsem dlouholetým patriotem Kolína a tato práce je pro mě vyvrcholením toho, co bych chtěl pro Kolín udělat.

Romanu Šulcovi je 59 let, má tři dospělé syny a už je děda.

V Kolíně žije od roku1991.

Doposud pracoval jako vedoucí oddělení na generálním ředitelství Českých drah. Mezi jeho koníčky patří psaní, natáčení a práce pro pořady ČT Toulavá kamera, Objektiv a web cestyapamatky.cz.

Beru to velmi osobně a jako výzvu. Necítím to jako výzvu něco dokázat, ale spíše jako příležitost něco pro město, které mám velmi rád, udělat. Opravdu to tak cítím, protože jsem se do Kolína zamiloval a je to pro mě dlouhodobá záležitost. Nejsem rodilý Kolíňák, připlul jsem po Labi z Poděbrad, ale to není daleko. Profesně jsem celý život pracoval v oblasti dopravy, konkrétně u železnice, a jednou z mých gescí je doprava. Těším se na práci s městskou hromadnou dopravou a doufám, že se podaří dosáhnout nějakých změn. Seznamuji se s kolegy, kteří to mají na starosti. Dále je tu sociální oblast, která mi je blízká, protože moje maminka byla pečovatelka. Musím se hodně učit v oblasti bytového hospodářství, což je pro mě nové, ale věřím, že to zvládnu.

Vyjmenoval jste to hezky. Je něco, co pro vás bude největší výzvou?

Největší výzvou bude pro mě oblast bytového hospodářství, protože o tom nemám žádnou představu. Už jsem se seznámil s vedoucím příslušného odboru a budu muset opravdu hodně pracovat, abych to pochopil. Jsem tady teprve krátce, takže se učím poznávat lidi a je toho hodně.

Nový místostarosta Kolína Roman Šulc.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Jste tu krátce, ale přeci jen. Jak vás přijal nejbližší pracovní kolektiv?

Bylo to důležité pro mé rozhodnutí přijmout tuto práci, protože znám tým lidí a věřím jim. Známe se už od voleb a i předtím. Věděl jsem, že se na ně mohu spolehnout. Znám vedoucí sekretariátu z mého předchozího zaměstnání, což mi dávalo jistotu. Mám také vlastní asistentku Romanu Hanušovou, která mi velmi pomáhá a je mi velkou oporou. Tým lidí je tu skvělý a i když jsme obcházeli jednotlivé vedoucí odborů, tak jsem viděl, že to jsou odborníci a že přesně vědí, co mají dělat.

Předpokládám, že volbě na zastupitelstvu předcházela nějaká nabídka. Jak složité bylo rozhodování?

Rozhodování nebylo složité, protože to souviselo s prací pro Kolín a skvělým kolektivem. Pracoval jsem čtyřicet let u železnice, z toho třicet let jako vedoucí oddělení na generálním ředitelství Českých drah, a potřeboval jsem změnu. Pro mě to znamená nový život. Změna je důležitá a nutná pro přinášení nových myšlenek. Já jsem proto odcházel s čistým štítem, takže nemám ani výčitky svědomí.

Máte v gesci odbor dopravy, což je výzva kvůli uzavírkám. Letos nás opět čeká zavřená Třídvorská ulice, už poněkolikáté. Nebojíte se nadávek?

Tak tam jsme museli udělat opravu kanalizace a vodovodu. Tedy věci, které nesouvisejí přímo s opravou komunikace, ale byla to podmínka k tomu, aby se vůbec mohlo opravou povrchu začít. To se nedá nic dělat. Uzavírky vždy naštvou řadu lidí, ale jinak to bohužel nejde. Jejich období už brzy vypukne.

Nové kruhové objezdy, rekonstrukce ulic. Řidiče na Kolínsku čeká řada uzavírek

Dá se třeba konkrétně ohledně Třídvorské říct, že letos jde o definitivní etapu a pak už bude klid?

Ano, je to ta definitivní. Třídvorská se bude opravovat od sjezdu z ulice Ovčárecká, přes křižovatku s ulicí K Vinici až po konec města. A bude se tam dělat kruhový objezd ve tvaru oválu. Ten vznikne místo nepříjemné křižovatky, která se trošku novým vodorovným značením trošku vylepšila. Výjezd z lokality Vinice je teď velice nepřehledný, protože doleva není směrem na Týnec vidět. Vpravo hned za křižovatkou je přechod pro chodce, kde chodí žáci ze školy. Tam stačí malá nepozornost a nehoda je na světě.

Další kruhový objezd se příští rok, možná přespříští, chystá u úřadu práce. Tam by to asi také mohlo plynulosti provozu pomoci.

Ten pomůže i tomu, že se bude dát odbočovat od mostu směrem k divadlu, což se dnes nesmí. V této lokalitě se asi bude měnit celý systém dopravy, konkrétně v části Kutnohorské ulice směrem k centru, ale to je zatím v jednání.

Jak složité bude převzít křeslo místostarosty po Michalu Najbrtovi?

Strašně složité. Protože jsme byli přátelé, znali jsme se strašně dlouho a protože mě zajímala doprava. Hodně jsme spolu komunikovali. Je to i citlivé i tím, že jsme se tak dobře znali a já doufám a strašně bych si přál, abych na to, co on dělal, navázal. A vždycky na to budu myslet. Na něj a na to, co dělal přede mnou. Je to pro mě opravdu hodně emotivní věc.

On byl vždycky chválený za lidský přístup. Tak předpokládám, že na to budete chtít navázat…

Určitě ano. Budu chtít chodit mezi lidi. Dneska jsme byli ve školce mezi dětmi, sázeli jsme pohádkový fík a to jsou velice hezké věci. A já se budu chtít seznámit se všemi zařízeními, které město nějakým způsobem obhospodařuje. Ať už je to domov důchodců, ať už to jsou jesle, tak s tím počítám a moc se na to těším. A kdo mě zná, tak ví, že nemám rád konflikty. Jsem člověk, který touží po tom, aby se vždycky všechno vyřešilo smírnou cestou, dohodou. Tak doufám, že to tak bude a že se všemi se krásně domluvíme, Protože když lidi chtějí, tak se domluví na všem.

Sbohem, pane místostarosto! Kolíňáci se naposledy rozloučili s Michalem Najbrtem

Jak se k této životní změně postavila vaše rodina?

Znamená to určitou změnu rytmu rodiny. Není to úplně jednoduchá věc, ale ano, dostalo se mi podpory a jsem tomu rád. Ale není to jednoduché. Je mi to jasné, protože najednou některý čas, který bych strávil s rodinou, najednou bude třeba věnovat pro město nebo pro organizace města nebo pro nějaké akce, kde budu potřeba.

Točíte pořady Toulavá kamera a Objektiv, spravujete web cestyapamatky.cz. Zbyde na to čas?

Web Cesty a památky je moje dlouhodobá záležitost a budu na něm pracovat dál. V podstatě každý den tam něco dopisuju, měním, protože už mám spolupráci s různými organizacemi, s památkáři. Takže dostanu rychle nové informace. A jak se někde opravuje kaplička? Starostové mi píšou, kronikáři mi píšou, takže to hnedka zpracovávám. Ten web je aktuální, aktualizovaný neustále.

A co Toulavá kamera či Objektiv?

To byla vždycky práce jenom o víkendech. Je to spíše koníček. Jsme externí spolupracovníci, stejně jako všichni, kteří točí pro Toulavou kameru i pro Objektiv. Natáčíme dvě reportáže do měsíce a tak to zůstane. Zrovna budeme točit na hradě Točník.