Rozsvěcení vánočního stromu a zapalování adventní svíčky na Karlově náměstí se přenášely prostřednictvím internetu, adventní kulturní vystoupení místních školáků i známých zpěváků a kapel byla zrušena. Darované peníze tak stále zůstávají v městské kase.

„Vzhledem k situaci, která nás donutila zrušit všechny kulturní akce, jsme se se společností TPCA domluvili, že peníze městu zůstanou, ale využijí se na jiný účel,“ uvedla kolínská místostarostka Iveta Mikšíková.

Přibližně sto tisíc korun už město věnovalo na vánoční výzdobu, která se tentokrát na náměstí i v ulicích rozšiřovala o zajímavé prvky, část peněz putovala na pořízení čtyř automatů na dezinfekci pro městské organizace, část na provoz školy, která zajišťuje výuku pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému.

Zbývá ještě asi dvě stě padesát tisíc korun. Ty podle Mikšíkové přispějí na zajištění distanční výuky v kolínských základních školách. O přesném využití peněz podle konkrétních potřeb škol bude jednat pracovní skupina, v níž se sejdou ředitelé se zástupci města a automobilky.

Školy už samozřejmě mají zkušenosti ze dvou vln distanční výuky a spoustou nezbytných věcí se zásobily, využití pro peníze se však určitě najde. „Jistě, každá koruna je dobrá. Notebooky, tablety, to už jsme všechno nakoupili, ale hodilo by se nám například přenosové zařízení, kvalitní kamera, která snímá obraz ze třídy a současně ho on-line přenáší dětem, které jsou doma na distanční výuce,“ uvedla Iva Lokajová, ředitelka 5. základní školy Kolín Mnichovická.

„Tak trochu jsme doufali, že do Vánoc by mohlo být po distanční výuce, a ono to stále nechce ustoupit,“ posteskla si ředitelka a připomněla, že ani sebelepší moderní technika nedokáže nahradit klasickou prezenční výuku, především schází sociální kontakt mezi učiteli a žáky i mezi dětmi navzájem.