Novou Miss České republiky se stala Kolíňačka Nikola Kokyová. Slavnostní večer se odehrál v úterý 29. října. Nová Miss již dříve Deníku řekla, že korunka Miss ČR by pro ni bylo splnění dětského snu. A ten teď přišel.

Miss ČR je Kolíňačka Nikola Kokyová (druhá zprava). | Foto: Archiv soutěže Miss České republiky

„Ani nedokážu popsat svoji reakci, když mě vyhlásili. Vůbec jsem to nečekala. Měla jsem zatměno před očima, skoro nevím, kdo mi co předával, co se dělo okolo mě. Nedokážu to popsat, byl to zázrak z nebe. Děkuji za to,“ řekla Deníku Nikola Kokyová, nová Miss České republiky.