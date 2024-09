Musíme to hodnotit velmi pozitivně, protože šlo ve Středočeském kraji o nejlepší výsledek v historii krajských voleb. Před čtyřmi lety jsme měli 22 procent, teď jsme měli 27, to znamená o 5 procent hlasů víc. Ale před čtyřmi lety jsme vyhráli, teď jsme druzí. Hnutí ANO mělo celorepublikově velmi dobré výsledky - a platí to i ve Středočeském kraji. Na preferenční hlasy ale jednoznačně vyhrála paní Pecková. V celorepublikovém kontextu byla po hejtmanech Grulichovi a Kubovi třetí. To značí, že podporu má. Voličům moc děkujeme, bereme to jako velký úspěch, byť jsme druzí.

Čemu se dá vzestup ANO oproti minulým krajským volbám přisuzovat?

Nejsem politolog, ale určitě to souvisí s protivládní náladou. Oni vlastně celou kampaň postavili na tom, že lidem vrátí, co jim vláda vzala. Jednak tedy nevím, co nám vláda vzala, navíc netuším, jak by to chtěli udělat.

Rozhovor vzniká v neděli večer, den po volbách. Jak zatím probíhají jednání ve Středočeském kraji?

My jsme se v sobotu sešli s hnutím SPOLU jako první. Oni říkali, že k nám jdou jako první, což je pravda, že za námi šli jako první. Nescházeli jsme se s SPD a Stačilo, protože zaprvé mají málo zastupitelů a s nimi bychom to ani dohromady nedali. Ale to jsme i deklarovali, že s těmihle stranami nebudeme vládnout. My jsme říkali, že ani s hnutím ANO jednat nechceme. Nemyslím, že jsou všichni v hnutí ANO špatní, ale tady ve Středočeském kraji jsou lidé, kteří už na kraji byli a předvedli, co předvedli. S těmi my prostě nebudeme na žádné koaliční platformě, takže jsme se logicky sešli s koalicí SPOLU, protože kdybychom to dali dohromady, tak nám pokračuje koalice ne ve stejném, ale v podobném složení, protože Piráti se nedostali do zastupitelstva. Byla by to křehká koalice, protože by měla 33 hlasů, což je úplně těsná většina z pětašedesáti zastupitelů. Ale my si myslíme, že to je logické pokračování naší práce. Takže jsme nabídli to, že ve spolupráci chceme pokračovat dál. SPOLU si vyslechlo náš návrh, nicméně nám sdělili, že ještě budou jednat s hnutím ANO a vyslechnou si jejich návrh. S tím jednali. Údajně podle mediálních vyjádření jim hnutí ANO nabídlo post hejtmana pro pana Skopečka. No a my jsme se domluvili na další jednání, které by mělo proběhnout v pondělí dopoledne.

Nabídli jste SPOLU pět radních z celkového počtu jedenácti. Máte manévrovací prostor?

Určitě se o tom budeme bavit. Paní stávající hejtmanka Pecková dostala takové obrovské množství preferenčních hlasů, evidentně lidé chtějí, aby pokračovala. Takže to, na čem my si trváme, je post hejtmanky Středočeského kraje. O pozicích v radě a různých gescích jsme určitě připraveni se bavit a vždycky se dá ještě domlouvat dál. A já věřím, že ty jednání zítra nějak posuneme. Pan Skopeček je zkušený politik, takže si svou pozici uvědomuje.

Vy byste dál rád usiloval o pozici náměstka pro finance?

Vzhledem k tomu, že už to dva roky dělám a myslím si, že už nějaký vhled do této problematiky poměrně mám, tak pokud k tomu bude konstelace, tak určitě budu rád pokračovat. Pokud by nebyla, tak jsem připraven pokračovat i v pozici řadového zastupitele. S tím problém nemám, ale uvidíme po dalších jednáních.

Přes pozici hejtmanky ale nejede vlak?

Z naší pozice a s ohledem na výsledky, jak jsem říkal, určitě trváme na tom, aby hejtmankou byla Petra Pecková.

Jak moc velkým, dá se říct zklamáním by pro vás bylo, kdyby se nakonec SPOLU domluvilo s hnutím ANO?

Věřím, že to nenastane. Ale pokud by tato hypotetická situace vznikla, byl bych spíše překvapený než zklamaný. Spolupráce podle mě poslední čtyři roky fungovala a věřím, že bude i nadále.

ANO porazilo Starosty v Kolíně o 24 hlasů. Nemrzí vás to?

Já to rozhodně neberu jako tragédii. Těch 37 procent v Kolíně beru jako skvělý výsledek. Když se podívám ve Středočeském kraji na podobně velká města jako Příbram, Mladá Boleslav, Kladno, tak to je jednoznačně nejlepší výsledek. V tom množství hlasů, které tady bylo, je rozdíl 24 prakticky jako nula nula nic. Takže já to beru jako skvělý výsledek a hlavně bych chtěl poděkovat za podporu v Kolíně, protože je výrazná, veliká a ten výsledek je zhruba deset procent nad krajským průměrem.

Takže to není takový malý strašák pro následující komunální volby, které budou za dva roky? Že by hnutí ANO mohlo v Kolíně posílit.

Hnutí ANO samozřejmě může posílit. Já jsem zvědavý, jestli nabídnou v Kolíně za dva roky nějaká témata, před posledními volbami jich moc nebylo, na debatu také nepřišli, takže uvidíme. To ať si zhodnotí lidi. My tady pracujeme. Myslím si, naše práce je vidět. Samozřejmě, někdy se něco nepovede, ale myslím si, že toho máme za sebou spoustu. Budeme se snažit, aby lidi viděli, co jsme udělali, a pak už to je samozřejmě na nich, jestli budou chtít, abychom pokračovali my, nebo jestli budou chtít, aby pokračoval někdo jiný. V Kolíně už máme za Změnu pro Kolín čtvrté volební období v řadě. To je naše občanské sdružení a velká část lidí není členem Starostů. Je to podobné sdružení, jako jsou třeba Kolíňáci nebo Volba pro Kolín.

Váš předchůdce Vít Rakušan, který byl v Kolíně starostou 9 let, poté přes krajskou politiku postupně vystoupal do celostátní. Teď je vicepremiér, ministr vnitra. Máte podobné ambice?

Teď v tuhle chvíli a v dalších letech nemám podobné ambice, protože pokud bych je měl, tak už jsem mohl jít dál a měl jsem i nabídku kandidovat v minulých parlamentních volbách. A jelikož se za Starosty dostalo 33 kandidátů, tak by byla i velká šance se dostat do sněmovny. Ta krajská politika mě zajímá, v tuhle chvíli mě baví. Ale určitě nemám ambici teď mířit někam výš. Byl bych rád dál tady v Kolíně, baví mě to. Člověk vidí konkrétní výsledky a za dva roky se budu nejenom já, ale spolu se mnou i mí kolegové a kolegyně ze Změny pro Kolín snažit o to, abychom voličům zase řekli, co jsme udělali, co chceme dělat dál. A pokud nám dají důvěru, tak bychom rádi pokračovali.

Takže se dá říct, že pokud se nic nestane, tak za dva roky budete opět kandidovat na starostu Kolína?

Pokud se nic nestane, tak ano. Budu chtít obhájit post starosty Kolína.