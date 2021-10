Po koronavirové pauze se letos Kolín opět vrátil ke klasickému programu oslav Mezinárodního dne seniorů. Po víkendových jízdách na Kolínské řepařské drážce se v pondělí 4. října rozeběhne pestrý program.

Dny seniorů v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Pro ty, kteří vstávají nejdříve, je opět připravené ranní plavání ve Vodním světě, od 6 do 8 hodin senioři a ZTP hradí za hodinu symbolickou jednu korunu. Na dopoledne je připravený den otevřených dveří v knihovně (od 10 do 15 hodin), od 10 do 13 pak proběhne v městském společenském domě prezentace organizací, které zajišťují volnočasové aktivity, sociální a další služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Každý návštěvník se může seznámit a osobně pohovořit se zástupci zmíněných služeb, a to za doprovodu hudebního vystoupení kapely Studio Kolín.