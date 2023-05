/FOTO, VIDEO/ Mezinárodní den dětí klepe na dveře a jako každý rok se v Kolíně koná spousta akcí na oslavu svátku těch nejmenších. Kam však svého syna či dceru vzít? Kolínský deník několik akcí vybral, aby vám ulehčil volbu, kam své dítě vzít za zábavou.

Pokud se budete chtít vydat slavit přesně v den konání, tedy ve čtvrtek 1. června, zvolit můžete například akci v lesoparku Borky, kde se koná Dětský den u Stapu. Vstupné je zdarma a začíná se v 17 hodin. Příchozí se můžou těšit na loutkové divadlo a také na koncert kolínské kapely Něco. Mimo kolínskou alternativou je Dětský den s Pepou a Majdou, jenž pořádá Zastávka Radim od 16 hodin. Děti čeká program plný hudby, zábavy, tance a soutěží. Kolínské muzeum pak nabízí vstup do jeho expozic za symbolickou jednu korunu, od 16 hodin se navíc bude na Bartolomějském návrší konat netradiční prohlídka staré školy, zvonice a parkánů pro děti od 6 do 10 let.

„Určitě budeme chtít se synem vyrazit někam už ve čtvrtek po práci, co jsem konala zběžně na program, líbil se mi Dětský den u Stapu, kam stejně rádi chodíme na hřiště. Ale ještě si k tomu sednu a třeba objevím něco dalšího,“ prozradila Jitka Rytířová, maminka šestiletého Tadeáše. Bohatý program bude pro děti připravený i v sobotu 3. června. Od 14 hodin zve nejen své fanoušky na Dětský den a bazar sportovního oblečení hokejový klub SC Marimex Kolín.

„Děti se můžou těšit na skákací hrad nebo stanoviště s řadou úkolů, díky našemu partnerovi bude i možnost vyzkoušet si střelbu z paintballové zbraně,“ uvedla členka vedení klubu Iva Horová. Mimo občerstvení a točené zmrzliny budou moci zájemci zapojit do bazárku sportovního oblečení. Vstupné je do areálu zimního stadionu dobrovolné.

Od 13 hodin startuje v sobotu 3. června Den dětí na kolínské jízdárně. Pro menší i větší budou připravená zábavná stanoviště s nejrůznějšími hrami a úkoly rozmístěná po celém areálu. „Po úspěšném absolvování všech stanovišť se každý za odměnu může svézt na koni. Děti bude po celý den vozit osm koní pod dohledem zkušených jezdců a instruktorů. Nebudou chybět nejrůznější atrakce jako je skákací hrad, balónky a mnoho dalšího,“ řekl tiskový mluvčí akce Miroslav Slaný.

Kdo by měl chuť vyrazit mimo město, může navštívit ratbořský Chateau Kotěra. Ten zve malé i velké na Dětský den na téma cesta kolem světa, který startuje v sobotu 3. června od 14 hodin. Děti během celého odpoledne navštíví různé země, setkají se s místními obyvateli a prostřednictvím různých her, aktivit a stanovišť poznají jejich zvyky a tradice.