Od srpna se na Městském úřadě v Kolíně chystají změny. Budou jinak uspořádané odbory a oddělení, přibudu pracovní síly. Jak předeslal starosta Michael Kašpar, není to změna učiněná dva týdny po zastupitelstvu, na kterém byl zvolen starostou. „Změny jsme připravovali několik měsíců, myslíme, že povedou k lepšímu fungování úřadu,“ řekl Michael Kašpar.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Martinková Jana

Změnil se organizační řád a od čtvrtka 1. srpna se odbor regionálního rozvoje a územního plánovaní rozděluje na dva samostatné odbory tak, jak to funguje v řadě jiných měst. Bude samostatný odbor investic a územního plánování a samostatný odbor správy městského majetku. Dnes má jeden vedoucí na starost všechno, rozdělení by podle starosty mělo procesy významně urychlit. Vypsaná jsou už výběrová řízení na pozice vedoucích těchto odborů, vybráni by měli být koncem tohoto měsíce.