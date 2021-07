Městská policie spolupracuje s Českým červeným křížem při příměstských táborech

/FOTOGALERIE/ Výlet do Prahy si užily děti v rámci příměstského tábora při Českém červeném kříži, a to coby preventivně výchovnou akci v rámci spolupráce s Městskou policií Kolín. Autobus byl do posledního místa plný, jelo 42 dětí ve věku od pěti do 12 let.

Z pražského výletu příměstského tábora Českého červeného kříže v Kolíně. | Foto: archiv Městské policie Kolín

„Nejprve jsme společně navštívili Muzeum Policie České republiky, kde se děti dozvěděly, jak vznikla a jak se vyvíjela policie na našem území, jakou používala techniku, výzbroj a výstroj. Velmi zajímavé bylo vysvětlení kriminalistických pátracích metod, jako je daktyloskopie, balistika, práce pyrotechniků apod., samozřejmě vše s ohledem na věk dětí, které dostaly na památku dárky a policejní pexesa," popsala mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová. Následovala návštěva Leteckého muzea Kbely, kde mohu návštěvníci vidět více než 110 letadel. „Děti byly úžasné a moc hodné. Dle zpětné reakce, kterou jsme obdrželi od ČČK, byly nadšené nejen ony, ale i jejich rodiče. Na památku si odvezly dárky s logem města Kolína, děkuji za ně vedení města Kolína a oddělení marketingu a cestovního ruchu při Městském úřadu Kolín," dodala mluvčí s tím, že vzájemná spolupráce s Českým červeným křížem bude nadále pokračovat. Ve středu 28. července strážníci navštíví další skupinu dětí z příměstského tábora. Městská policie pro ně tentokrát připravila preventivní program na téma rizikové chování.