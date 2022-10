Například KSČM měla MHD zdarma ve volebním programu. Nakonec však ve volbách nezískala žádný zastupitelský mandát. „Ve výsledku hospodaření se dočteme, že město je v zisku 210 milionů, 140 po zdanění. To je dost na to, aby mohla být městská doprava zdarma,“ prohlásil na předvolební debatě lídr kolínské KSČM Martin Škorpík.

Možnost zrušit v kolínské hromadné dopravě jízdné tehdy zmiňovaly i další volební subjekty.

Stojí si za tím i po volbách? „Budeme o tom jednat,“ uvedl starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín). „Dlouhodobě máme jízdné nastavené, myslím si, za velmi slušné ceny. Možnost jízdného zcela zdarma máme i propočítanou,“ připomněl.

Doplatek města na MHD je kolem 25 milionů ročně. Jízdné, které je příjmem provozovatele, tedy OAD Kolín, bývá kolem 10 milionů ročně. „Takže ve výsledku to není částka, kterou by při rozpočtu jedna a půl miliardy a nákladech na jiné položky město neuneslo,“ poznamenal Kašpar.

Možná se tedy obyvatelé Kolína MHD zdarma dočkají. Třeba už od ledna příštího roku. „Mohlo by to jít do návrhu rozpočtu města, který se standardně projednává v prosinci. Pak už by následovala jen změna ceníku, což schvaluje rada města, to není nic složitého,“ vysvětlil starosta.

Asi ne úplně hned, ale v dlouhodobém horizontu by to podle jeho názoru určitě napomohlo k tomu, aby více lidí místo auty jezdilo městskými autobusy. „Například v Říčanech po třech letech bezplatné MHD začalo jezdit ráno do školy autobusem téměř o 40 procent více dětí,“ uvedl starosta zkušenost z nedalekého města.

Ceník Městské hromadné dopravy v Kolíně



Jednotlivé jízdné hrazené platební kartou stojí dnes v MHD Kolín 11 korun, hotově 14 korun.



Děti od šesti let a studenti denního studia do 26 let jezdí na kartu za 5,50, hotově za sedm.



Zavazadla a pejsci se vozí za šest. Přestupní jízdné (40 minut) stojí kartou 16 korun, hotově 20, děti a studenti platí polovinu.



Zdarma dnes jezdí děti do šesti let a senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa.