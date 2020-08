Jednou za dva týdny se v Kostelci nad Černými lesy vyvážejí popelnice se směsným komunálním odpadem. Ne všem obyvatelům ale čtrnáctidenní interval vyhovuje. Proto město přichází s možností zavést pro jednotlivé zájemce svoz popelnic každý týden.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství město dotuje z rozpočtu nemalými částkami, například za loňský rok to bylo více než 1,4 milionu korun, byl by případný častější svoz pro zájemce zpoplatněn. Radnice nyní zjišťuje, kolik obyvatel by o týdenní svoz stálo.