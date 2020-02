Ministerstvo letos podle slov starosty Michaela Kašpara oproti loňskému roku snížilo alokaci, přesto je pro Kolín připravených 2,26 milionu korun.

„V koeficientu aktivity jsme stejně jako vloni získali známku 1,00. Máme tedy úplně největší alokaci ze všech měst v republice, méně má Olomouc, Brno i Praha. Za dobře odvedenou práci patří poděkování odboru dotací a veřejných zakázek,“ řekl starosta a dodal, že stejně jako vloni bude město žádat ještě na podzim, kdy se na ministerstvu rozděluje rezerva.

Letos půjdou peníze z dotace hlavně na pokračování rekonstrukce střechy Žerotínského paláce. „Dostane se i na další projekty, k tomu je aktuálně svolána pracovní skupina,“ uvedl starosta. Dalším subjektům vždy město k dotaci z programu regenerace přidává ještě 10 procent ze svého rozpočtu.

Žádosti už na radnici jsou, například církev by chtěla pokračovat v odsoušení kolem chrámu sv. Bartoloměje, opravit střechu Kamarýtova domu, zajímavý projekt je i snaha pustit se do rekonstrukce kostela Nejsvětější trojice, měla by se udělat projektová dokumentace.

Další žádosti jsou na městě od soukromníků. Dohromady se jedná o záměry za 29 milionů korun, vloni to bylo za 35 milionů.