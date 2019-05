Kolín - Nový školní pavilon mezi 1. a 7. základní školou se brzy začne stavět. Na druhý pokus se městu podařilo vybrat zhotovitele, vyhrála firma z Vlašimi. Má ještě doložit několik drobností, například reference, ale to by už výsledek nemělo ovlivnit. „Firma už jednou v Kolíně pracovala a nebyly s ní problémy,“ poznamenal starosta Vít Rakušan.

Se stavbou chce radnice začít opravdu co nejdříve tak, aby bylo hotovo nejlépe do konce roku, i když termín na dokončení je prodloužený do dubna. Pavilon, který bude sloužit pro obě školy, totiž město buduje z dotace. Sloužit by měl začít od příštího školního roku.