Tři měsíce v areálu pracovali archeologové. U objektu staré školy se čekalo na rozhodnutí, zda bude mít fasádu, nebo nikoli. Nakonec ano.

„Co do termín ještě vstoupilo, byl fakt, že při mykologickém průzkumu se zjistilo, že velká část krovu je napadená houbou. Takže se bude měnit více. Původně se počítalo s výměnou cca třetiny krovu, dnes už je jasné, že to budou zhruba tři čtvrtiny,“ řekl starosta.

Není to ovšem tak, že by se krov jednoduše doplnil novým dřevem. Podle nařízení památkářů je to tak, že pokud je tam krov ze 17. století, musí město někde sehnat a koupit krov ze stejného období. Vyřešit se musela také ještě střešní krytina tak, aby byla bezpečná z hlediska požární ochrany.

Pracovalo se také na opravě kanalizace před západním průčelím chrámu, jak starosta podotkl, bylo třeba jít hodně do skály. Už je ale hotovo, udělají se přípojky a prostor se bude moci zadláždit.

Podle stávajícího harmonogramu by tedy všechny práce na exteriérech, to znamená na kostnici, zvonici a Staré škole plus parkány a předlážnění měly být hotové začátkem května příštího roku. Pak se zejména ve zvonici a Staré škole budou dodělávat interiéry. „Takže předpokládám, že v létě roku 2020 bychom otevřeli,“ shrnul Michael Kašpar.