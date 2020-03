Město se chystá na distribuci roušek od státu

Celkem 260 látkových roušek už díky personálu Mateřské školy Bezručova, spolku Klubko s nití a ochotným dobrovolnicím rozdalo město Kolín. Roušky putovaly na záchranku, policii, městskou policii, do domova pro seniory, do mateřské školy, která zajišťuje hlídání dětí záchranářů, k zaměstnancům městského úřadu a řidičům městské hromadné dopravy, kteří přichází při své práci do přímého kontaktu s veřejností.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček