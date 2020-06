Město Kolín může na Kmochův dům získat půlku nákladů

/FOTOGALERIE/ Město Kolín podalo žádost o dotaci na rekonstrukci Kmochova domu. Vyhodnocení by mělo být na podzim. Kolín by mohl získat 50 procent na všechny náklady, tedy na rekonstrukci vnějšku i na interiéry. Celkem by měly práce vyjít na 13 milionů korun. Pokud by dotace nevyšla, bude se snažit o jinou.

Kmochův dům v Kutnohorské ulici v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jakub Šťástka