/FOTOGALERIE/ Poslední dny a týdny, kde se objevují vydatnější deště, opět otevřely problémy s vodou v Sendražicích. Přívalový déšť naplnil nedávno rekonstruovaný rybník Haltýř tak, že přetekl, hasiči museli vydatně opakovaně odčerpávat, dobrovolní hasiči odváděli vodu před vtokem do rybníka, aby se rozlila do okolních polí.

Revitalizace rybníku Haltýř v Sendražicích. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Prověřovali jsme situaci, propustek směrem na průmyslovou zónu čistila Správa a údržba silnic koncem minulého roku, ten je funkční,“ předeslal starosta Michael Kašpar. „Myslíme si, že to, co vodu zadržuje, je nevyčištěné koryto potoka od Haltýře na průmyslovou zónu a potom na Osek a do Labe,“ popsal.