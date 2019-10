Město chce spolu s průtahem i točnu autobusů

Ještě další dva pozemky by kolínská radnice ráda začlenila do seznamu těch, které se budou v rámci předání průtahu převádět z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do majetku města. O tom už se hovoří od otevření obchvatu, tedy už od roku 2012. Aktuálně se jedná o pozemcích na Šťáralce. „Jde zejména o točnu autobusů,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Točna autobusů na Šťáralce v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková