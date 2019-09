„Oslavenci zlatých svateb nyní získávají 300 korunový šek, nově by to měl být šek na 500 korun,“ řekl dále místostarosta a připomněl pomoc dotace, kterou letos Kolín získal v rámci soutěže Město přátelské seniorům.

Další podporu chce město směřovat do sjednocení věková hranice na slevy a výhody. Tato hranice by se měla snížit na 65 let. Město a soukromé subjekty to mají každý trochu jinak, město proto chce nastavit systém i po dohodě s nimi. „Pro seniory to bude jednoduché, chceme to sumarizovat a prezentovat, aby všichni věděli, na co mají od 65 let nárok,“ shrnul místostarosta.

Dny seniorů

Zajímavé akce chystá Kolín i nyní s blížícími se Dny seniorů. Ve dvou termínech to bude třeba zdarma jízdné na řepařské drážce v Sendražicích, po dva dny budou mít ranní plavání ve Vodním světě za symbolickou korunu, knihovna chystá Den otevřených dveří stejně jako organizace provozující sociální služby. Na Karlově náměstí bude vyhrávat Studio Kolín s prezentací služeb pro seniory a zdravotně postižené, kino pro ně bude zdarma promítat film Ženy v běhu, v plánu je také posezení s harmonikářem.