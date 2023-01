Právě v pondělí 30. ledna o tom bude jednat. Za rozlehlý areál o rozloze více než pět hektarů má zaplatit 84 milionů korun, naplánované jsou splátky na deset let bez úročení.

Zároveň je dohodnutý převod několika městských pozemků na kraj, a to ploch v bývalém ZZN, kde by měl vzniknout depozitář Regionálního muzea v Kolíně, a další pozemek pro výjezdové stanoviště záchranky, jedná se ještě o převodu některého objektu, kde by bylo krajské zařízení sociálních služeb. „O cenu těchto pozemků a budov se poté kupní cena za liblickou školu sníží,“ informoval starosta Tomáš Klinecký.

V areálu školy město plánuje vybudovat ještě základní a novou mateřskou školu. Areál by měl být propojený s budoucím bytovým komplexem v cukrovaru.