Město Český Brod rozdělí státní dotaci na památky

/FOTOGALERIE/ Město Český Brod získalo letos z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón ministerstva kultury dotaci 1,2 milionu korun. Je to zhruba desetina toho, co by město tento rok na práce na památkách potřebovalo. Celkové náklady na aktuální památkové práce byly letos vyčísleny na 21,7 milionu, státní podpora by byla třeba ve výši 10,4 milionu.

Sokolovna v Českém Brodě patří mezi kulturní památky. | Foto: DENÍK/Jana Martinková