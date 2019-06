Český Brod - V souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě bývalého cukrovaru se někteří lidé začali obávat, zda má město dostatek vody. Několik posledních suchých a teplých letech se samozřejmě podepsalo na hladině podzemní vody a někde začínají vysychat studny. Zdroje pitné vody města však podle starosty Jakuba Nekolného ohrožené nejsou.

Vrt nové studny. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Pro stávající počet obyvatel je vody dostatek a máme dokonce zdroje pitné vody pro dalších cca 1500 takzvaných ekvivalentních obyvatel,“ řekl starosta, ale vzápětí dodal, že to ale pro další plánovaný rozvoj nestačí. Počet obyvatel Českého Brodu by měl během následujících let dosáhnout až 10 tisíc.