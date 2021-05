Město Český Brod vydalo první souhrnnou knihu o své historii. Má 448 stran

Historie Českého Brodu sahá až do 12. století. Přesto zatím město nemělo vydanou žádnou souhrnnou knihu, která by mapovala jeho dějiny do dnešních dnů. To se teď změní. Brzy vyjde titul Dějiny královského města Český Brod.

Kardinál v roce 2017 posvětil novou vlajku města Český Brod. | Foto: Václav Šolta

Autorem knihy je historik Vladimír Jakub Mrvík, kterého o zpracování požádala radnice. Na tvorbě publikace spolupracovalo také Regionální muzeum v Kolíně, které pro knihu bezplatně poskytlo obrazové materiály ze svých sbírek a fondů. „Na stránkách vyprávím příběh. Zajímavý a dlouhý příběh. Příběh královského města Českého Brodu. Je to příběh složený z drobných osudů lidí žijících v tomto městě kdysi i relativně nedávno,“ řekl autor a zdůraznil, že dějiny každého města či obce nejsou jen dějinami staveb. Ocenění Osobnost města získali v Českém Brodě tři ženy a jeden muž Přečíst článek › „Nejsou to jen zdi úctyhodného stáří. Každé město je a v minulosti bylo především společenstvím živých lidí. Lidská paměť je ovšem velmi krátká a velmi ošemetná. Jak krátký je lidský život v porovnání s devíti staletími existence Českého Brodu, jak rychle mnohé věci a mnohá jména upadnou v zapomnění,“ dodal. Tato kniha si tak klade za jeden z cílů posílit vztah Českobrodských ke starobylému královskému městu. Podle autora je to obzvlášť aktuální v dnešní době, kdy se do regionu doslova valí lidé, hledající nové bydliště s dobrou dojezdností do Prahy. Sama obec pak mnohé z nich už vlastně ani nezajímá. Proměny nemocničního areálu v Českém Brodě: nadějně vypadá i otevření lékárny Přečíst článek › Kniha Dějiny královského města Český Brod má 448 stran a v těchto dnech vychází v nákladu 600 kusů. Křest knihy a setkání s jejím autorem naváže na slavnostní vyhlášení ankety Osobnost města 2021. Koná se v pondělí 31. května v 17 hodin v parčíku před zvonicí. „Z vydání historicky prvního obsáhlého a reprezentativního přehledu dějin Českého Brodu mám opravdu velikou radost. Touto knihou splácíme pomyslný dluh našim předkům, současníkům i samotnému městu, jehož historie je bezmála devět století dlouhá. Věřím, že jako občané Českého Brodu díky této knize své město ještě více poznáme a prohloubíme svůj zájem o jeho minulost, současnost a budoucnost. Jsem moc rád, že se tohoto úkolu pan Mrvík ujal a velmi rád mu touto cestou děkuji. Poděkování patří také Regionálnímu muzeu v Kolíně i Středočeské centrále cestovního ruchu,“ komentoval vydání místostarosta Tomáš Klinecký.

