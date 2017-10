Město bude výstavbu střediska platit ze své kasy

Kouřim - Zdravotní středisko v Kouřimi bylo velkým tématem letošního roku. Vedení města se rozhodovalo, zda zázemí pro lékaře vybudovat přímo na historickém náměstí nebo raději v těsné blízkosti základní školy. Vedení města a zastupitelé nakonec pro případnou výstavbu zdravotního střediska ve města zvolili variantu v ulici Čs. armády s byty.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

„V letošním roce jsme si řekli co a jak a rozšířili jsme rozvojový plán,“ řekla starostka města Zuzana Čiháková. Podle jejích slov teď budoucnost zdravotního střediska závisí na tom, zda se zastupitelé rozhodnou právě tuto investici zahrnout do finančního plánu na následující rok. Město chce totiž zvolenou variantu postavit ze svých vlastních zdrojů.

Jak již bylo řečeno, v současné chvíli je vybraná varianta budoucího zdravotního střediska. Podle Zuzany Čihákové bylo důležitým kritériem při rozhodování možnost parkování a soulad s majiteli okolních pozemků.

O nutnosti zdravotního střediska se v minulém roce bavilo vedení města také s občany, kteří přišli na veřejné slyšení. Právě na něm se hovořilo o ideálním umístění prostoru pro lékaře.

V současné době ve městě sídlí dětská lékařka, která ordinuje v soukromém domě. Také lékárna sídlí v soukromém objektu. V budově města svou praxi provádí pouze praktičtí lékaři a gynekolog. Po otevření zdravotního střediska by se všichni lékaři i lékárna mohli soustředit na jednom jediném místě. Navíc je možné, že ve městě nějaký lékař ještě přibude.

Lidé si totiž na veřejném slyšení stěžovali na nedostatek zubních lékařů v okolí. A právě stomatologa by Kouřimští jistě uvítali. „Zubařů je nedostatek. Určitě by bylo skvělé, kdyby nějaký do Kouřimi přišel a nalákala ho třeba právě nová ordinace. Ačkoli nebydlím přímo v Kouřimi, k zubaři jsem sem dojížděla dlouhé roky,“ řekla Jana Hollerová. Stejně jako ona by určitě zubního lékaře přivítalo spousta dalších obyvatel z Kouřimi a okolí.

Plány na novou výstavbu existují již dlouhá léta. První vznikly již v roce 1989, další architektonický návrh je z roku 2003, poslední návrh ve dvou variantách pro výstavbu na náměstí vznikl loni.

Původní návrhy pro výstavbu

1) Mírové náměstí

– šlo o prostor, kde v současné době sídlí technický dvůr

– s financováním by pomohla dotace (místo je součástí městské památkové zóny)



2) Ul. Čs. armády

a) s byty

b) bez bytů



– prostor v blízkosti základní školy

– financování z vlastních zdrojů města

Důležité požadavky na nové zdravotní středisko

- vhodný prostor pro parkování vozů lékařů i pacientů

- bezbariérový přístup do ordinací