Tam je možné žádat až polovinu nákladů formou dotace na kompletní dům – oproti jiným dotačním možnostem, které nabízejí peníze například pouze na venkovní úpravu budovy. Uvedl to kolínský starosta Michael Kašpar.

Město dům získalo od státu přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; oslovilo potom kulturní instituce, ale třeba i školy, jaké využití by mohl dosud prázdný dům získat. „Dostali jsme velkou škálu nápadů, od fotografie po připomenutí Františka Kmocha,“ uvedl starosta. V domě právě známý velikán dechové hudby nějaký čas žil se svojí rodinou; vedení Kolína chce tedy tuto spojitost s budoucím využitím domu zachovat.

Cesta k penězům, které mají dům opravit, ale nebyla snadná. Původně Kolín řešil možnost získání dotace z operačního programu pro životní prostředí na zateplení domu. „Pak se vyskytla možnost zařazení do databáze brownfieldů v rámci CzechInvestu,“ uvedl Michael Kašpar. Ta je pro město podle jeho slov výhodnější. „Nemuseli bychom žádat o peníze pouze na vnějšek domu jako u jiné dotace, ale o kompletní rekonstrukci včetně vybavení interiérů, všech sítí a podobně,“ podotkl starosta.

Projekční předpoklad na rekonstrukci je 13 milionů korun, z dotace by město mohlo získat polovinu. „Předpokládám, že žádost budeme podávat v červnu,“ řekl starosta. Do konce roku by tak město mohlo vědět výsledek.

Také využití jednotlivých pater domů má město rozmyšlené. „V podkroví by měly být opraveny tři kanceláře, které by mohly buď sloužit spolkům, nebo by mohly být i k pronájmu. Hradily by tak provoz domu,“ nastínil Michael Kašpar možné využití nejvyššího patra. V prvním patře se potom počítá s multifunkční místnosti, která by mohla fungovat jako galerie, výstavní síň i místo ke kulturním akcím, třeba i hudebním vystoupením. Spodní patro by sloužilo jako recepce s možností občerstvení. „Zároveň by tam mělo být muzeum dechové hudby a Františka Kmocha,“ dodal Michael Kašpar.

Město uvažuje i o řešení, kdy by provoz recepce byl spojený s vlastním muzeem skladatele dechové hudby Františka Kmocha. „To aby tam nebyly separátní náklady. Ale to je až na tu poslední, realizační fázi,“ řekl k budoucím plánům na využití domu.