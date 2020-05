ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Situace je ale taková, že města i obce kalkulovaly s vědomím, že výpadky ze sdílených daní budou citelné už na začátku koronavirové krize. Kolínský starosta Michael Kašpar uvedl, že při sestavování rozpočtu pro rok 2020 bylo vedení města opatrné a plánovali příjem ze sdílených daní o 8 procent nižší, což představovalo 40 milionů korun.

„Po odhadech dopadu ekonomické krize a koronaviru jsme již nyní učinili úspory dalších 10 procet sdílených daní - 47 milionů. Po všech dopadech koronavirové krize další rána mínus 27 milionů korun jen v letošním roce. Sečteno a podtrženo - oproti původním předpokladům budou příjmy Kolína v letošním roce nižší o více než 110 milionů korun,“ uvedl.

Pro Kolín to tak znamená zrušení konkrétních plánovaných investic. „Aktuálně došlo k vyškrtnutí rekonstrukce prostoru před gymnáziem, oprava kanalizace v Lipanské a Kolínské ulici, ale třeba i rekonstrukce atria radnice. To byly největší plánované akce, které jsme bohužel museli přesunout,“ řekl kolínský starosta.

Jiná města se výpadkem příjmů teprve zabývají v tom ohledu, že ještě jednají o tom, co škrtat a dopředu zatím nic říkat nechtějí – než se vše předloží zastupitelstvu. Faktem ale je, že konzervativnější přístup k penězům na rok 2020 praktikovali také v Pečkách.

„Když byly odhady na rok 2020, tak jsme si už z principu nechávali rezervu, nedávali jsme do rozpočtu plnou částku tohoto odhadu,“ uvedla Alena Švejnohová, pečecká starostka. Na začátku koronavirové krize potom bylo podle jejích slov jasné, že daňové příjmy budou menší. „S kompenzačním bonusem to vypadá, že se dostaneme až na částku 19 milionů,“ odpověděla na dotaz, jak velký očekávají výpadek.

Zastupitelstvu chtějí 17. června předkládat návrh na omezení investic, kde ještě není podepsaná smlouva, nebo které nejsou financované z dotací. „Budeme si hlavně muset znovu stanovit priority, jaké investice budeme dělat příští rok,“ řekla Alena Švejnohová.

Rezervu, kterou město mělo, původně chtěli jeho představitelé použít v případě spoluúčasti na velkém projektu, případně krytí pro úvěr. „Nyní se nám může rozpustit do menších investic. Celé to musíme zvážit i s ohledem na rozpočtový výhled do dalších let,“ podotkla.

Tématem se zabývá také Český Brod. Podle starosty Jakuba Nekolného půjde o výpadek kolem 6 milionů korun. „Dopad na rozpočet města to určitě mít bude. V tuto chvíli se ale snažíme rozjeté investiční akce nerušit, případně je ale pouze posunout v čase,“ řekl. Podle jeho slov ale je nutné počkat, jak celá věc dopadne. „V tuto chvíli bych nechtěl dělat dalekosáhlé závěry,“ dodal.

Jisté tak ale zůstává jedno: dopady koronaviru budou nějaký čas ještě viditelné.