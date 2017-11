Města na chystají vánoční výzdobu, Kouřimské čeká překvapení

Kolín – „Dávná touha cestovatelská“ zlákala ve čtvrtek večer k cestě do Kolína i Karla Horčičku (ČSSD), který žije v Mladé Boleslavi a pracuje v Praze. Ale vlastně působí po celém středočeském regionu. Do Kolína přijel v roli krajského radního pro oblast kultury a památkové péče, aby otevřel cestovatelskou výstavu. Ta se v nedávno zrekonstruovaném Veigertovském domě, kde sídlí regionální muzeum, bude konat až do sklonku února.