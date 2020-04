ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„V těchto těžkých dnech je také důležitým posláním postarat se i občany bez přístřeší. Zajistili jsme pro ně balíček, který obsahuje rukavice, roušku a dezinfekci,“ uvedla Šárka Hrubá, mluvčí kolínské radnice.

Balíček si mohou lidé vyzvednout zdarma na ubytovně v Polepské ulici. Tím ale pomoc nekončí; další balíčky má při své každodenní práci v terénu i Městská policie v Kolíně a také nezisková organizace Prostor Plus, která pracuje v rámci terénních programů s touto cílovou skupinou obyvatel. „V lokalitách, kde se tito lidé nejvíce pohybují a zdržují, rozmisťujeme informační leták o možnosti si tyto ochranné pomůcky na ubytovně vyzvednout,“ uvedla Šárka Hrubá.

Kolínský starosta Michael Kašpar dodal, že se město chce vyhnout možného vzniku ohniska nákazy mezi osobami bez přístřeší. Podobně se Prostor Plus zabývá problematikou koronaviru mezi drogově závislými.

„Služby K-centra a Terénních programů provoz zvládají, ale pracovníci jsou také v první linii a naši klienti jsou velmi rizikovou a nepodchycenou skupinou obyvatel, mezi kterou se může koronavirus velmi rychle šířit,“ řekl Martin Holeček, ředitel sekce sociálních služeb organizace Prostor Plus. Tam je ale navíc jiný problém, jak podotkl: pracovníci pro sebe nemají dostatek potřebných respirátorů a rukavic. „Respektive nemají žádný takový respirátor,“ dodal.

V Českém Brodě rozdávají potřebný materiál všem potřebným. „Neděláme takové opatření adresně pro osoby bez přístřeší, ale pro všechny, kdo ve městě chodí bez roušky,“ uvedl Jakub Nekolný, českobrodský starosta. Městská policie má povinnost lidem roušku dát. „Případně, pokud jde o starší osoby, nebo lidi v nouzi, mají možnost si vyzvednout dezinfekci, kterou zdarma rozdáváme,“ podotkl.

V Pečkách s osobami bez přístřeší pracují další organizace, řekla Alena Švejnohová, pečecká starostka. „Lidé mohou zavolat na úřad, když potřebují dezinfekci. Máme na to svoji pečeckou krizovou linku a dobrovolníky, kteří lidem toto zajistí, pokud jsou například v seniorském věku, nebo jinak ohroženou skupinou,“ vysvětlila.

Co se týká dezinfekčního materiálu, nesoustředili se pouze na jednotlivé skupiny. „Distribuovali jsme do každé domácnosti ve městě dezinfekci, první zavážka byla minimálně půl litru Anti-Covidu do každé rodiny,“ uvedla. Nyní se připravuje další zavážka. Zásob se dočkal i dům s pečovatelskou službou díky sponzorským darům.

Seniorům pomáhají také v Zásmukách. Osoby bez přístřeší na území města nejsou, proto se soustředí na jinou ohroženou skupinu, řekla Marta Vaňková, starostka Zásmuk. „Rozvážíme balíčky s ochrannými pomůckami seniorům nad 75 let,“ dodala.