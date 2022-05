V řešení problému kolínské tvrdé vody se loni pokročilo vybudováním několik propojů, takže nyní už je na měkčí vodu z Vinice napojena část centra města až po menší sídliště u Tesca.

Nyní bylo na schůzi Vodohospodářského sdružení Kolín schváleno zahájení výběrového řízení na revitalizaci dvou vrtů na prameništi Tři Dvory. Akci za zhruba pět milionů korun bude hradit vodohospodářské sdružení. „Do dvou měsíců by mělo být hotovo,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar s tím, že větší kapacita měkčí vody ze Tří Dvorů bude k dispozici už během září. Zároveň se na příští rok projektují tři nové vrty.

Dalším krokem, u kterého už se rovněž hledá zhotovitel, je propojení dvou pásem: zálabského pásma měkké vody s pásmem tvrdé vody Nová vodárna. Dosud tam chybí hlavní propoj v Pražské ulici od Lidlu směrem k Nové vodárně. Práce by měly stát asi sedm milionů. „Chtěli bychom ještě v létě nebo na podzim začít. Odhad trvání prací je zhruba pět měsíců, hotovo by tedy mohlo být na jaře příštího roku,“ řekl starosta.

Až bude hlavní propoj hotový, začne se podle starosty pouštět měkká voda do Nové vodárny, kde se bude míchat a dále posílat na sídliště, do lokalit Rimavské Soboty, okolo Jána a dalších míst v oblasti, kde je dnes tvrdá voda.

„Máme spočítáno, že voda bude ve výsledku o 30 až 35 procent měkčí. Tedy z přibližně 6,5 milimolu by to mělo být kolem čtyř. Nejpozději do léta příštího roku už tedy budou mít měkčí vodu lidé po celém Kolíně,“ uvedl starosta s tím, že obyvatelé ostatních částí města se nemusí obávat, že by jim tímto krokem voda ztvrdla, zůstane stejná jako dnes.

Jak se tvrdost vody označuje:

velmi tvrdá: nad 3,76 mmol/l

tvrdá: 2,51 – 3,75 mmol/l

středně tvrdá: 1,26 – 2,5 mmol/l

měkká: 0,7–1,25 mmol/l

velmi měkká: pod 0,5 mmol/l