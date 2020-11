Ostatní kolínské školky zatím fungují, ale doslova tak, jak se dá. „Některé učitelky jsou na ošetřovačkách, některé nemocné. Není to nejlepší stav,“ shrnula Iveta Mikšíková.

Obdobná situace je například také v Pečkách. Jak uvedla ředitelka MŠ Mašinka Miroslava Zumrová, počet zdravých učitelek a uklízeček klesá, takže při naplněných třídách nelze zajistit provoz v celé školce.

Při menším počtu dětí by mohly alespoň některé třídy zůstat zatím v provozu. „Bohužel musíme zbylé děti spojit do skupin, nemáme dost učitelek do všech tříd,“ informovala ředitelka.

Školka tak žádá rodiče, aby si, pokud je to možné, děti nechávali doma. „Pomůžete těm, kteří si děti doma nechat nemohou,“ upozornila ředitelka Zumrová a děkuje těm rodičům, kteří si již doma děti nechávají. Situace totiž ve školce je náročná.

„Učitelky jsou na ošetřovačkách, už máme zaměstnance i v karanténě. Kdo zůstal, pracuje, abychom jeli alespoň v omezeném provozu. Nevíme, jak dlouho to vydrží, situace se mění ze dne na den,“ popsala současný stav zástupkyně ředitelky Květa Vyskočilová.

Mateřská škola v Zásmukách už dokonce musela zavřít úplně. Došlo k tomu od pondělí 2. listopadu a zavřeno má být zatím na týden. „Nejdřív jsme uzavřeli jednu třídu, pak druhou a teď už zcela. Nemoc a karantény už se dostaly mezi personál i děti. Urychleně jsme svolali městskou radu a rozhodli o uzavření,“ uvedla starostka Marta Vaňková a dodala, že chybí nejen učitelky, ale i kuchařky a další nepedagogický personál. „Také rodiče už se báli posílat děti do školky,“ podotkla.

Podle starostky ve všech prostorách mateřinky proběhne plošná dezinfekce.

O něco lépe jsou na tom v této chvíli v Českém Brodě. MŠ Sokolská je stále v provozu. „Překonali jsme dva covidy u zaměstnanců, jsme po karanténě a zatím jedeme. Doufáme, že to vydrží. Zatím máme normální provoz, aktuálně chybí jen jedna učitelka,“ uvedla ředitelka školky Jaroslava Jelínková.

Fungují i školky v menších obcích. Například v mateřské škole v Ratenicích se od září koronavir ani karanténa nevyskytly. Nikoho nakaženého nemá ani školka v Svojšicích. „Chodíme v respirátorech, což je samozřejmě při práci nepříjemné, ale musíme to zvládnout,“ dodala učitelka MŠ Svojšice Ivana Roubíčková.