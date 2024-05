Příprava byla velmi náročná. Tento rok je trochu speciální v tom, že jsem si asi dva a půl měsíce před samotným šampionátem někdy na konci ledna zranil kotník. Měl jsem natržené vazy. Musel jsem přípravu skloubit i s rehabilitací a udělat vše pro samotné uzdravení kotníku. Samotné mistrovství Evropy už hodnotím jako každý rok jako takovou třešničku na dortu. Po náročné přípravě jsme všichni předvedli své nejlepší výkony.

Kdybych měl něco vypíchnout, tak v týmových sestavách jste potřetí v řadě získali zlatou medaili. Jak je obtížné to obhajovat, cvičit to? Protože tam funguje mezi vámi určitá kooperace.

Máme tento rok hattrick, s kluky jsme to vyhráli potřetí za sebou. Je to samozřejmě náročné, ale myslím si, že to není náhoda, protože jsme si po každém tréninku ještě z vlastní iniciativy šli dobrovolně zacvičit pět týmových sestav. A jako další bonus si myslím, že nám k tomu pomáhá, že jsme všichni velcí kamarádi a mimo tréninky se scházíme na pokojích a hrajeme různé hry a jsme všichni skvělá parta.

Sportovní boj juniorů do 69 kilogramů na nedávném evropském šampionátu, Matěj Bacílek (červená helma) vybojoval bronzovou medaili.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Kromě zlaté medaile z týmových sestav jste si ještě přivezl bronzovou medaili z individuálních sportovních bojů a také z týmových sportovních bojů. Jak byste celé mistrovství Evropy zhodnotil?

Zhodnotil bych to velice pozitivně jak za tým, kde si myslím, že jsme se všichni prali jako lvi, tak i individuálně, kdy jsem si dokázal, že se ve své váhové kategorii jako junior pořád držím mezi těmi nejlepšími v Evropě.

Blížíte se ke konci svého juniorského cyklu. Jaká je vaše budoucnost v taekwon-du?

Cílem je se udržet v kondici, neustále se zlepšovat a posunout svojí mentalitu i svoje fyzično na úroveň dospělých a velkých silných mužů. Chtěl bych se dostat příští rok do seniorské reprezentace a dále ukazovat kvalitní výkony.

Ve vlaku poslouchám country

V současné době jste ve třetím ročníku na Sportovním gymnáziu v Pardubicích. Bydlíte v Kolíně, neodradilo vás každodenní dojíždění, ještě k tomu gymnázium, není to úplně jednoduchá škola. Tak proč vyhrálo Sportovní gymnázium v Pardubicích třeba před gymnáziem v Kolíně nebo jinými gymnázii v bližším okolí?

Jelikož jsem věděl, že se chci věnovat sportu, tak sportovní gymnázium byla jasná volba. Asi největší výhodou je, že tam máme dobrý kolektiv, jsme všichni sportovci a rozumíme si. Další výhodou je, že mi má škola umožňuje různé výhody, jako třeba nezapočítané absence při účasti na soustředění či závodech. Dojíždění mi nevadí. V podstatě každý, kdo dojíždí, tak může potvrdit, že si na to člověk zvykne. Já osobně mám rád východy slunce ve vlaku, kdy si do sluchátek pustím třeba Michala Tučného nebo obecně nějaké country. To poslouchám velice rád. Relaxuji anebo se také připravuji na písemky, co mě čekají v ten den.

Jak je náročné takovou školu skloubit se sportem a ještě na reprezentační úrovni?

Skloubit školu a sport je poměrné náročné. Ale záleží na tom, jestli jsem už v té zmíněné přípravě na Evropu, nebo jestli normálně sportuju a pak chodím do školy. V přípravě to je velmi náročné, protože většinu svého času máme poměrně intenzivní přípravu. Jezdíme na soustředění, tam jsme třeba pět dní v kuse, pak máme týden volno a dalších pět dní v kuse. Poté je náročné si doplnit všechny testy a tak. S tím mi právě pomáhá tento sportovní gympl, že mi učitelé vyhoví.

Matěj Bacílek.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Za rok vás čeká maturita. Co bude po ní?

Pokud složím maturitní zkoušku, tak bych chtěl jít na vysokou školu. Chci se dál chtěl věnovat fyzioterapii. Anebo také medicíně. Ještě uvidíme, třeba zvládnu oboje.

Pokud byste se vydal na medicínu, zajímal by vás nějaký konkrétní obor?

Chtěl bych vystudovat všeobecné lékařství, ale poté se zaměřit na fyzioterapii a konkrétně sportovního fyzioterapeuta.

Takže pak být fyzioterapeutem třeba nějakého sportovního týmu nebo individuálních sportovců?

Ano, přesně tak.

Stíháte v tom všem ještě nějaký koníček? Nebo všechen čas padne na sport a školu?

Jako relax a odreagování rád poslouchám country. Rodiče mě odmala vedli k tomu si vybrat jeden hudební nástroj, na který budu hrát. Chodil jsem do základní umělecké školy, kde jsem se naučil hrát na kytaru. Tak si rád zahraju nějaké trampské písničky nebo žánr country. Tím se odreaguji a na chvíli zapomenu na ten shon, co mám.

Na závěr našeho povídání bych se rád zeptal, jaký je váš životní cíl či sen?

Mým životním snem je být v životě šťastný. I když pojem štěstí je relativní. Každopádně chtěl bych si splnit to, že budu dělat práci, co mě baví. Chtěl bych mít v životě svůj okruh přátel a rád bych si udržet dobré vztahy s rodinou.