Kolín /FOTOGALERIE/ – Dvě dámy letos ocenilo město Kolín svojí cenou, skautka, sokolka a dalšími aktivitami hýřící Věra Svobodová již svoje ocenění převzala, ve čtvrtek se pak v obřadní síni města konala malá slavnost okolo druhého předání.

To in memoriam získala Hana Greenfieldová, která coby šestnáctiletá židovská dívka byla z Kolína transportována do koncentračního tábora. Holocaust přežila a po válce a pádu komunistického režimu se do Kolína vracela a podporovala aktivity okolo kolínské synagogy.