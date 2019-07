Maminky a tatínkové, pozor! Kuličková dráha už se staví

/FOTOGALERIE/ Na centrálním dětském hřišti se rozjela výstavba kuličkové dráhy. Oficiálně se tak jmenuje, ale příhodnějším názvem by byl možná kuličkový areál. Zabere totiž celý svah na hřišti a na délku bude mít kolem deseti metrů. Do budoucna by se tato atrakce měla stát velikým lákadlem nejen pro kolínské rodiny s dětmi, ale i pro rodiče a jejich potomky z širokého okolí.

Kuličková atrakce by měla být v provozu už od srpna tak, aby se stihl ještě alespoň kousek letních prázdnin a příjemné dny babího léta. Projekt zahrnuje pět různých drah ve zpevněném svahu. Vše je navrženo tak, aby cesta kuličky do cíle byla zábavná a skýtala různá kreativní překvapení. Část dráhy je interaktivní, je tvořena pískem, ze kterého si každý, kdo má chuť, může vymodelovat vlastní dráhu. Dráha také umožní závod dvou kuliček. Jedná se o dvě souběžné, stejně dlouhé dráhy končící cílovou rovinkou se zvonkem, který svým zvukem upozorní, která kulička byla v cíli první. Další dráha je rozdělena do tří cest. První je slalom a další dvě jsou dráhy se zvonky. Všechny tři dráhy jsou propojeny a zůstává na náhodě, kam se kulička nakonec vydá a kam pak doputuje. V Polepech mají nové grilovací místo v přírodě Přečíst článek › Vybudování kuličkových drah vyjde zhruba na 700 tisíc korun. „Zhruba polovinu pokryje dotace, kterou jsme získali z aktuálního ročníku grantového programu automobilky TPCA,“ uvedl starosta Michael Kašpar, který zhruba před dvěma týdny převzal v automobilce šek na 400 tisíc korun. Stavební firmu na vybudování atrakce vybíralo město na několikrát, ze začátku se do výběrových řízení nikdo nehlásil. Nakonec se volilo ze svou firem, mezi jejichž cenovými nabídkami byl rozdíl necelých sto tisíc korun. Galerie 10 fotografií v galerii ›





Inspiraci pro kuličkovou dráhu nabrala kolínská radnice ve Zruči nad Sázavou, kde se tato atrakce těší značné oblibě. Potvrdil to i tatínek jednoho z malých návštěvníků. „Náš čtyř a půl letý syn celou naši návštěvu, přes hodinu, strávil u kuličkové dráhy. Jeho mladší ségra stihla vyzkoušet zatím celé hřiště. Přestože náš syn není na nějaké rychlé seznamování, tak kuličková dráha mu našla rychle jednoho místního kamaráda, který mu hlásil, jaká z kuliček vyhrála a pomáhal mu najít ty vyskočené z dráhy. Takže kuličková dráha může být i dobrou seznamovací příležitostí,“ popsal otec. Kdo ví, na kolínské kuličkové dráze se dost možná uskuteční i klání dospělých. Starosta Michael Kašpar konec konců při slavnostním předávání šeků z grantového programu vyzval prezidenta a viceprezidenta automobilky na kuličkový zápas. A výzva byla přijata. Starosta vyzval management automobilky na kuličkové klání Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková