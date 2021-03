Jedno z nejvíce navštěvovaných hřišť – velké centrální dětské hřiště v ulici Rimavské Soboty – se aktuálně ani uzavírat nemusí. Standardně je otevřené až od dubna, případně ve dnech, kdy je sníh, protože (v rovinatém Kolíně) obsahuje i kopeček na sáňkování. A i ten sníh zrovna teď není.

V Českém Brodě se dokonce přiklonili k variantě, že neuzavřou žádné dětské hřiště. „Samozřejmě dodržujeme všechna omezení, která nařizují vládní opatření či rozhodnutí kraje, k dalším restriktivním zásahům do života ve městě ale přistupovat nebudeme,“ uvedl starosta Jakub Nekolný.

Naopak v Kouřimi v reakci na nouzový stav dětská městská hřiště do 27. března uzavřeli. V Pečkách se ještě rozhodují. Zda se zde hřiště uzavřou, projedná v pondělí městská rada. „Osobně se přikláním ke zvýšené dezinfekci, dbáme na důkladný úklid. Nevím, zda je dobré v rámci města vzít lidem i možnost zajít na hřiště. Je to problematické. Pro rodiny, které bydlí v paneláku, je to poslední msto, kde se jejich děti mohou proběhnout,“ sdělila starostka Alena Švejnohová. Zdůraznila však, že pokud městská rada odhlasuje uzavření, dojde k němu.

Podobně se zamýšlí také starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil. „Je otázkou, zda má uzavření volně přístupných hřišť cenu. Samozřejmě tam může být značná koncentrace lidí, jenže na druhou stranu jsou děti stále víceméně zavřené doma,“ přemítá. Aktuálně zůstává volně přístupné hřiště otevřené. Další, uzamykatelné, město neotevřelo. Ve většině případů jej využívají žáčci mateřské školy, která je nyní beztak zavřená.

I v menších obcích zatím nepáskují. O komplikované situaci mohou nyní hovořit v Tatcích, možná aktuálně o něco více než jinde. „Měli jsme hodně nakažených, máme uzavřené kde co,“ připomněla starostka Blanka Řezáčová. Do konce tohoto týdne je kvůli onemocnění covid-19 uzavřený úřad. Víceúčelové hřiště mají v obci na klíč, ten nyní určitě půjčovat nebudou. Dětské hřiště je v současné době méně využívané, chystá se jeho rekonstrukce. „Opáskovávat ho tedy nebudeme,“ dodala starostka.

Obecně rodiče z uzavírání dětských hřišť nadšení nejsou. „Když po škole a školce uzavřou ještě dětská hřiště, zbude nám už jen les,“ shodly se maminky na kolínských volně přístupných hřištích.