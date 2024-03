V rámci připraveného projektu má dojít k zazdění terasy, ale také k přistavění dalšího patra, kde by měly vzniknout tři nové sály. Celková cena úprav by měla být okolo 20 milionů. Podle starosty Kolína Michaela Kašpara bude tenisový klub žádat o sedmdesátiprocentní dotaci od Národní sportovní agentury (NSA). „Postavili jsme se k tomu stejně jako například k rekonstrukci střechy na sokolovně. LTC žádá o dotaci z NSA, my přidáme v případě jejího schválení dalších dvacet procent z městského rozpočtu a posledních deset procent si tenisový klub musí sehnat sám.“

Tenisový areál LTC Kolín se nachází za novou sportovní halou v Borkách:

Zdroj: Petr Procházka

Nové prostory by tak kromě tenistů mohli využívat i například děti z tanečního klubu CrossDance či stolní tenisté, kteří momentálně trénují v atletickém tunelu na zimním stadionu. „Dotace také bude podmíněna tím, že jiné sportovní kluby dostanou nájemní smlouvu alespoň na deset let a za rozumnou cenu. Ono jim to pomůže i k zisku dotace z NSA, protože to posuzují i na základě počtu dětí jakožto uživatelů, kterých je v CrossDance mnoho,“ uvedl Michael Kašpar.