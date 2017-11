Lošanský statek patří dětem generála Mašína

Lošany/ Kolínsko – Majiteli statku v Lošanech se oficiálně stali sourozenci Zdena a Josef Mašínovi. Rodinný majetek byl v minulosti odebraný jejích otci Josefu Mašínovi. O navrácení majetku zpět rodině informovali jako první Seznam Zprávy, které se odkazují na odevzdávací listinu. Podle ní jsou od 13. listopadu majiteli statku právě sourozenci Mašínovi. Dvě osminy údajně patří Zdeně Mašínové a šest osmin náleží jejímu bratru Josefovi.

Pietní akt v Lošanech pozdravil telefonem z Ameriky Josef MašínFoto: Zdeněk Hejduk

Letité tahanice o rodinný majetek by tak po moha letech měly být u konce. Již letos na jaře Okresní soud v Kolíně rozhodl o platnosti darovací smlouvy z roku 1940, kterou převáděl genmjr. Josef Mašín statek na své tehdy nezletilé děti Josefa, Ctirada a Zdenu. Soud následně doručil rozsudek Státnímu pozemkovému úřadu a ten oznámil, že se nebude odvolávat. „Po prostudování tohoto rozsudku ze strany SPÚ je zřejmé, že se týká výlučně smlouvy z roku 1940 a vztahů v rodině Mašínových,“ sdělil Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu SPÚ.

„Státní pozemkový úřad tímto zároveň respektuje přání Zdeny Mašínové, jednak aby odvolání nebylo podáno, jednak aby se věcí nezabývala vláda a v neposlední řadě, aby bylo vyčkáno na výsledky dědického řízení po genmjr. Josefu Mašínovi,“ vysvětlila rozhodnutí Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ.

Zdena Mašínová již v minulosti prozradila, že by z rodného statku v Lošanech chtěla vybudovat důstojný památník svého otce, odvážného odbojáře.

CO NA TO ŘÍKAJÍ V LOŠANECH?

Jak se k navrácení majetku staví v Lošanech? A co říkají na možnost, že by z rodinného majetku byl památník, který by připomínal činnost generála Mašína?

„O navrácení statku rodinně jsem se právě teď dozvěděl z rádia, “ řekl starosta Lošan Miroslav Jelínek. „Dalo se to očekávat, není to pro mě žádné překvapení,“ dodal.

Případné vybudování pomníku generála Josefa Mašína prý osobně vítá. „Byla to kladná postava našich dějin. Činy jeho synů však společnost rozdělují. Někdo je vnímá negativně a nazývá je vrahy, pro druhé jsou hrdiny odboje. Památník by tedy měl přinášet objektivní informace,“ dodal Miroslav Jelínek.

BOJ O STATEK TRVAL MNOHO LET

Boj o rodinný majetek trval mnoho let. Zdena Mašínová dokonce soudní tahanice již chtěla vzdát vzhledem ke svému věku a zdravotním potížím, které ji doprovázejí. Nakonec však v boji pokračovala a vyplatilo se jí to.

Již před dvěma lety se vše začalo obracet na dobrou cestu. Ústavní soud tehdy částečně vyhověl její stížnosti a kauzu vrátil zpátky kolínskému okresnímu soudu. Podle Ústavního soudu byla totiž v Kolíně porušená práva na spravedlivý proces a navíc soud posuzoval kauzu příliš formalisticky.

„Byla jsem velmi překvapena. Přiznám se, že jsem jela do Brna s nechutí. Očekávala jsem, že se vše bude opakovat jako u předchozích soudů,“ svěřila se Zdena Mašínová, která žije v Olomouci Deníku krátce po soudě, který se konal před dvěma lety.

Osudy rodinného statku Statek rodině patřil po staletí. Aby o něj nepřišla, nechal jej v roce 1940 Josef Mašín přepsat na své tři děti. Později usedlost zabral stát. Po roce 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová, zbytek zůstal státu. Zdena Mašínová se v roce 2012 obrátila na kolínský okresní soud, u něhož požadovala zrušení takzvané postupní smlouvy, na jejímž základě kdysi statek přešel z otce na děti. Poukazovala na to, že smlouva byla uzavřena v tísni v době okupace Československé republiky německou armádou. Rodina byla vystavena perzekuci a gestapo usilovalo o zatčení jejího otce. Za normálních okolností by podle Zdeny Mašínové otec nikdy nemovitosti nepřeváděl. Josef Mašín byl v květnu 1941 zatčen a 30. června 1942 za odbojovou činnost popraven. Podíly obou bratrů za komunistického režimu propadly v roce 1956 na základě usnesení Nejvyššího soudu ČSR ve prospěch Československé republiky, a to z toho důvodu, že bratři opustili nezákonně republiku.