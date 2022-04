Lokomotiva je opět v kondici. Kolínský spolek dokončil opravu včas

Dokončit opravu tak, aby v neděli stihla rozdávat radost výletníkům, se podařilo spolku provozujícímu Kolínskou řepařskou drážku. To je někdejší úzkokolejka vybudovaná koncem 19. století pro svážení řepy do tehdejšího cukrovaru v Kolíně, jež je nyní vyhledávanou sezonní atrakcí pro výletníky: vozí je ze stanice Kolín-Sendražice do Býchor a zpět.

Parní lokomotiva Kolínské řepařské drážky. | Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu

Původně vagony s řepou tahaly parní lokomotivy; posléze je nahradily stroje dieselové, které zde sloužily až do ukončení provozu v 60. letech minulého století. Dnes se výletníci mohou setkat s oběma typy – o něco častěji s motorovou lokomotivou. Parní provoz původně provozovatelé ohlašovali na víkendové Velikonoční jízdy, avšak na poslední chvíli přišla změna: zimní oprava rozpěrek parního kotle se u dodavatele protáhla natolik, že ani s velkým úsilím se už nepovedlo ztrátu dohonit a dát stroj dohromady tak, aby byl připravený včas. Přece jen se však podařilo montáž stihnout a lokomotivu otestovat tak, aby parní provoz mohl návštěvníky potěšit podle původního plánu v neděli. Na řepařskou drážku pára zatím nevyrazí. Mašina není kompletní Znovu zde má pára vyjet již za dva týdny: ve dnech od 30. dubna do 1. května. To se chystá slavnostní zahájení sezony, provázené i oblíbenými vystoupeními kovbojů na koních, kteří vlak „přepadávají“. Pak už se bude jezdit pravidelně každý víkend – se střídáním parního a dieselového provozu – a během letních prázdnin rovněž ve středu. Jízdy parní mašiny jsou do letních prázdnin ohlášeny ještě na termíny 14.–15. 5., 28.–29. 5., 11.–12. 6. (což je termín Kmochova Kolína) a 25.–26. 6. Během července a srpna provozovatelé počítají se čtyřmi termíny (20.–21. 8. s akcí Kovbojský závěr prázdnin) a v září pak se dvěma (o víkendu 24.– 25. 9. se také uskuteční Řepánkovy slavnosti). To všechno jsou však zatím plány, které může zhatit počasí. V období dlouhotrvajícího sucha totiž patří ke krajem vyhlašovaným protipožárním opatřením zákaz jízdy parních lokomotiv. Parní provoz je také ohlášen na první víkend v prosinci v rámci Čertovských jízd.